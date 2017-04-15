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Власти Калифорнии дали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей

15 апреля в 17:45

Разрешение подтверждает планы компании на создание фирменных транспортных средств.

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Apple разрешили тестировать самоуправляемые автомобили
Департамент дорожного движения Калифорнии выдал компании Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах штата.

В прошлом году некоторые источники сообщали о том, что Apple прекращает разработку собственного электромобиля. Вместе с тем, возможно, что компания работает над программным составляющим, а не аппаратным. Возможно, Apple использует разрешение Департамента дорожного движения, чтобы протестировать свои технологии CarPlay на авто других производителей.

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Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля.  В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.

По материалам: 4pda.ru
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