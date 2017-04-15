Власти Калифорнии дали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Разрешение подтверждает планы компании на создание фирменных транспортных средств.

Apple разрешили тестировать самоуправляемые автомобили

Департамент дорожного движения Калифорнии выдал компании Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах штата.

В прошлом году некоторые источники сообщали о том, что Apple прекращает разработку собственного электромобиля. Вместе с тем, возможно, что компания работает над программным составляющим, а не аппаратным. Возможно, Apple использует разрешение Департамента дорожного движения, чтобы протестировать свои технологии CarPlay на авто других производителей.

Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля. В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.