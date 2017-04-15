Власти Калифорнии дали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей

Разрешение подтверждает планы компании на создание фирменных транспортных средств.
В прошлом году некоторые источники сообщали о том, что Apple прекращает разработку собственного электромобиля. Вместе с тем, возможно, что компания работает над программным составляющим, а не аппаратным. Возможно, Apple использует разрешение Департамента дорожного движения, чтобы протестировать свои технологии CarPlay на авто других производителей.
Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля. В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.4pda.ru