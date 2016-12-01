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Владельцы EX.UA планируют запустить новый файлообменник

1 декабря в 14:57

Домен EX.UA выставлен на продажу за миллион гривень.

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Владельцы EX.UA откроют новый файлообменник
Владельцы крупнейшего файлообменного ресурса EX.UA, о закрытии которого стало известно в середине ноября, планируют создать новый файлообменник.

"Над новым решением ведется работа. Это будет отдельная платформа со множеством дополнительных функций и улучшенными возможностями производительности", говорится в сообщении, размещенном на сайте ресурса.

Кроме того, владельцы также огласили о продаже домена за миллион гривень, которые они планируют отдать на благотворительность. Подобное решение вызвано "спекуляциями вокруг EX.UA о возможном "заграничном" будущем ресурса".

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16 ноября крупнейший файлообменный ресурс украинского интернета EX.UA сообщил о прекращении своей работы. Администрация ресурса заявила, что весь минувший год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги файлообменник интернет Украина
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