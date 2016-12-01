Владельцы EX.UA планируют запустить новый файлообменник

Домен EX.UA выставлен на продажу за миллион гривень.

Владельцы EX.UA откроют новый файлообменник

Владельцы крупнейшего файлообменного ресурса EX.UA , о закрытии которого стало известно в середине ноября, планируют создать новый файлообменник.

"Над новым решением ведется работа. Это будет отдельная платформа со множеством дополнительных функций и улучшенными возможностями производительности", говорится в сообщении, размещенном на сайте ресурса.

Кроме того, владельцы также огласили о продаже домена за миллион гривень, которые они планируют отдать на благотворительность. Подобное решение вызвано "спекуляциями вокруг EX.UA о возможном "заграничном" будущем ресурса".

16 ноября крупнейший файлообменный ресурс украинского интернета EX.UA сообщил о прекращении своей работы. Администрация ресурса заявила, что весь минувший год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа.