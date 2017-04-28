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"ВКонтакте" впервые за 10 лет обновила раздел с музыкой

28 апреля в 12:55

В разделе появилась платная подписка и плейлисты.

ВКонтакте
"ВКонтакте" обновила музыкальный раздел
Социальная сеть "ВКонтакте" впервые за 10 лет обновила музыкальный раздел. Обновление затронуло как веб-версию сети, так и приложение для мобильных устройств.

В частности, в разделе появилась платная подписка, которая означает, что пользователи смогут слушать музыку без рекламы между треками, а также пользоваться отдельным приложением Boom. Приложение позволит скачивать треки для офлайн-прослушивания. Из приложения "ВКонтакте" для Android функцию кэширования песен удалили (из iOS-версии ее убрали еще в сентябре 2016 года).

Кроме того, в музыкальном разделе появились плейлисты.  Пользователи и сообщества смогут составлять свои списки и делиться ими друг с другом, а также добавлять к себе на страницу чужие подборки.

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"ВКонтакте" предложит пользователям систему персональных рекомендаций, которые анализируют прослушанные песни и подписки пользователя. Также в музыкальном разделе появился блок с творчеством молодых музыкантов.

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Ранее сообщалось о том, что "ВКонтакте" тестирует новый алгоритм формирования ленты новостей, который позволит пользователям бороться с информационным шумом.

По материалам: Медуза
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Тэги музыка пользователь Вконтакте подписка
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