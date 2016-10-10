"ВКонтакте" планирует отправить на МКС бота для общения

Спотти станет связующим звеном между пользователями социальной сети и экипажем станции.
Капсула с ботом будет отправлена на МКС весной 2017 года. Космобот будет передавать на Землю фотографии и видео того, что происходит на станции и за ее пределами, а также сможет получать контент от пользователей "ВКонтакте", чтобы транслировать его через небольшой проектор космонавтам.
Бот уже запущен в социальной сети в виде простого искусственного интеллекта, который будет отвечать на вопросы пользователей об устройстве Вселенной.
Ранее сообщалось о том, что "ВКонтакте" тестирует новый алгоритм формирования ленты новостей, который позволит пользователям бороться с информационным шумом.ZN.UA