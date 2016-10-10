"ВКонтакте" планирует отправить на МКС бота для общения

Спотти станет связующим звеном между пользователями социальной сети и экипажем станции.

"ВКонтакте" отправит на МКС "умного" бота vk.com

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с Роскосмосом планирует отправить на Международную космическую станцию "умного" бота Спотти, который позволит пользователям социальной сети общаться с экипажем МКС, сообщает в блоге "ВКонтакте".

Капсула с ботом будет отправлена на МКС весной 2017 года. Космобот будет передавать на Землю фотографии и видео того, что происходит на станции и за ее пределами, а также сможет получать контент от пользователей "ВКонтакте", чтобы транслировать его через небольшой проектор космонавтам.

Бот уже запущен в социальной сети в виде простого искусственного интеллекта, который будет отвечать на вопросы пользователей об устройстве Вселенной.

Ранее сообщалось о том, что "ВКонтакте" тестирует новый алгоритм формирования ленты новостей, который позволит пользователям бороться с информационным шумом.