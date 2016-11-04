Вирус Эбола стал опаснее для человека – ученые

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Исследователи обнаружили мутации в вирусе, которые позволяют ему эффективнее заражать клетки человека.

Вирус Эбола мутировал и стал опаснее для человека rt.com

Две команды ученых независимо друг от друга установили, что еще в начале нынешней эпидемии лихорадки Эбола вирус мутировал и стал эффективнее заражать клетки человека. Выводы исследователей были опубликованы в статьях в журнале Cell.

Авторы первой работы, исследователи из Массачусетского технологического института, проанализировали геномы вирусов Эбола, выделенных из 1489 африканских пациентов в разные периоды эпидемии 2014-2016 гг. Обнаружилось, что уже к марту 2014 г., когда проблема стала обретать настоящий размах (и примерно три месяца спустя после регистрации первого случая болезни), можно было обнаружить два отдельных штамма.



У одного из них произошла замена одной аминокислоты в гликопротеине вирусной оболочки – в том участке, который требуется для ее взаимодействия с мембраной клетки-хозяина. Уже вскоре мутант полностью вытеснил конкурирующий штамм. Авторы не получили доступа к работе с опасным вирусом, поэтому не смогли провести прямых экспериментов для того, чтобы выяснить, является ли мутантный штамм более вирулентным. Однако они проделали косвенные опыты, сконструировав искусственные аналоги реальных вирусов, несущих соответствующие гены обоих штаммов. Мутантная форма такой модели заражала культуру клеток намного эффективнее исходной.

Похожие выводы были сделаны учеными из Института Пастера. Они использовали собственный набор образцов крови, полученных у 1610 заболевших лихорадкой человек, также обнаружив мутацию в соответствующем гликопротеине. Независимо от ученых из США, они также провели эксперименты с модельными вирусами, однако команда использовала другие клеточные культуры.

В частности, они выяснили, что, мутировав, вирус стал хуже заражать клетки своего предыдущего ключевого хозяина, летучей мыши Hypsignathus monstrosus, но лучше человеческие. Авторы нашли и ряд других мутаций, которые могут повышать вирулентность нового штамма по отношению к человеку.



При этом и те, и другие ученые с крайней осторожностью говорят о том, что именно мутации и появление нового штамма стали причиной необычной вспышки болезни в Африке в 2014-2016 гг.

Эпидемия лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. С тех пор от опасной болезни умерли более 11,3 тысячи человек и около 28,5 тысяч заразились.

В Либерии число жертв составляет 4 тысячи 806 человек, инфицированных - 10 тысяч 666.

В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3 тысячи 906, но заразившихся вирусом больше, чем в какой-либо другой стране - 12 тысяч 593 человека.

В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих двух государствах, - 3 тысячи 626 и 2 тысячи 405 соответственно.

Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в большинстве этих стран число инфицированных не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где заразились 20 человек и восемь погибли.

Ранее сообщалось, что вирус Эбола вынудил ВОЗ создать резервный фонд на $ 100 млн.