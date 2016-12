Virgin Galactic заявила об успешном тестовом полете корабля SpaceShipTwo

Компания Virgin Galactic заявила об успешном испытательном полете пилотируемого суборбитального корабля SpaceShipTwo . Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

"Это был первый полет корабля, полностью изготовленного силами нашей компании", говорится в сообщении. Представители компании также отметили, что экипаж корабля и сам аппарат вернулись на Землю в полной сохранности.

VSS Unity has landed. Vehicle and crew are back safe and sound after a successful first glide test flight. #SpaceShipTwo