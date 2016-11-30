В ЮАР начались испытания вакцины от ВИЧ

Вакцина может помочь победить вирус.

В испытаниях вакцины от ВИЧ примут участие 5400 человек Naked Science

В Южной Африке начинается очередной этап испытаний вакцины от ВИЧ . По мнению исследователей, это может стать прорывом в науке и поможет победить вирус, сообщает ВВС.

В испытаниях вакцины, которая получила название HVTN 702, примут участие 5400 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Испытания будут проводиться на протяжении почти четырех лет, а их результаты будут опубликованы в 2020 году.

Власти ЮАР сообщают, что сейчас в стране около тысячи человек заражаются этой болезнью ежедневно, а в 2014 году вирусом были инфицированы около 2,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.