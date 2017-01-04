В Японии создали ботинки для виртуальной реальности

Ботинки имитируют ощущения от ходьбы по различным поверхностям или удара ногой.

Ботинки представляют собой подошву с несколькими ремнями для крепления стопы

Японская компания Cerevo представила ботинки для виртуальной реальности Taclim, которые могут имитировать ощущения от движения по различным поверхностям или удара ногой. Вместе с тем, на данном этапе доступен только прототип устройства, поэтому оно может передавать только некоторые тактильные ощущения.

Ботинки представляют собой толстую подошву с несколькими ремнями для крепления стопы. В подошву встроены три модуля имитации тактильных ощущений.

В Cerevo рассчитывают начать продажи новых ботинок Taclim осенью текущего года. Как ожидается, стоимость одной пары составит от тысячи до полутора тысяч долларов. Прототип устройства пока совместим только с Google VR, но разработчики утверждают, что адаптируют его и для других систем — Oculus Rift, Steam VR или PlayStation VR.

Ранее сообщалось о том, что в Японии создали устройство, имитирующее осязание предметов в виртуальной реальности. Устройство представляет собой браслет, который крепится на предплечье. Он может как считывать отдельные жесты, так и вызывать движения пользователя, стимулируя активность мышц.