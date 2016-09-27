В Японии обнаружены монеты Османской империи и Древнего Рима

Каким образом монеты попали в японский замок, исследователи объяснить не могут.

В разрушенном японском замке найдены монеты Древнего Рима и Османской империи

Японские археологи обнаружили в разрушенном замке на острове Окинава десять монет Древнего Рима и Османской империи, сообщает CNN

Монеты были обнаружены исследователем из отдела культурных ценностей храма Ганго-дзи Тошио Цукамото, который приехал в замок для анализа японских артефактов. Археолог обнаружил реликвии с помощью рентгена. По мнению ученых, монеты Османской империи датируются примерно 1687 годом, а римские монеты гораздо старше и принадлежат к III-IV вв. н.э.

На данный момент исследователи не могут объяснить, каким образом монет попали на территорию японского замка.

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