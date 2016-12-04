В Великобритании разработали концепт мобильных футбольных полей

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Футбольные поля располагаются в несколько уровней друг над другом.

Разработчики представили концепт многоуровневых футбольных полей

Архитектурная фирма AL_A из Великобритании разработала концепцию Pitch/Pitch, которая позволяет уместить несколько небольших футбольных полей друг над другом.

Как отмечают разработчики, обычные футбольные поля, располагающиеся на уровне земли, не подходят для современных городов из-за возросшего трафика, а использование специализированных стадионов недоступно для большинства людей. Поэтому разработчиками было решено эффективно использовать многоуровневые возможности строений, что позволило архитекторам разместить сразу несколько стадионов в одном месте.

Фирма AL_A сотрудничала с компанией Arup, и совместно им удалось разработать модульную систему полей с легкими рамами из углеродного волокна. За счет уникальной конструкции дополнительные уровни могут быть возведены без серьезного увеличения веса и нагрузки на несущую конструкцию.



Кроме того, как отмечают разработчики, концептуальные футбольные поля могут быть построены за рекордно короткое время.

Ранее сообщалось о том, что Airbus получил патент на модульную кабину, в которой пассажиры смогут разместиться еще до подачи самолета на посадочную полосу. Эта кабина будет установлена на основную часть самолета с помощью крана после того, как предыдущий модуль будет с него снят. Это должно сократить время подготовки самолета к полету и позволит разместить больше пассажиров на борту.