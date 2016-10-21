В Украине стартовали продажи iPhone 7

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Покупатели занимали очереди в магазинах еще с вечера 20 октября.

Желающие купить флагман Apple занимали очереди за новинкой еще с вечера

В Украине стартовали официальные продажи флагманского смартфона компании Apple iPhone 7 . Как сообщает "Новое время", продажи стартовали в 10.00 в пятницу, 21 октября, но покупатели занимали очереди за новинкой еще с вечера четверга.

Наиболее популярными среди украинцев стали цвета матовый черный (37% заказов), глянцевый черный (36%) и "розовое золото" (16%). Цены на смартфоны стартуют от 23499 гривень за iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. Самая дорогая версия смартфона с 256 гигабайтами встроенного хранилища обойдется в 31 тысячу гривень.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.