В Украине родился ребенок от трех родителей

Ребенок появился на свет после пронуклеарного переноса ядер.

В Украине впервые родился ребенок от трех родителей usiter.com

Репродуктологи клиники "Надежда" заявили о том, что в начале января этого года в Украине родился первый ребенок от трех родителей , сообщает УНИАН

По словам директора клиники Валерия Зукина, уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

Он также отметил, что с помощью этого метода 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет, смогла родить ребенка. В ходе процедуры был осуществлен перенос ядер ее и мужа в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра.

"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей". Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире", - подчеркнул Зукин.

Ранее создание эмбрионов с использованием ДНК трех человек было легализировано в Великобритании. При зачатии таким образом ребенок будет иметь более 22 тысячи генов родителей и только 37 генов донора. Гены донора не повлияют на внешность и личностные характеристики ребенка, но помогут избавится от серьезных заболеваний, связанным со слепотой, нарушением функций мозга и сердечными заболеваниями.