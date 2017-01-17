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В Украине родился ребенок от трех родителей

17 января в 14:52

Ребенок появился на свет после пронуклеарного переноса ядер.

ребенок с мамой
В Украине впервые родился ребенок от трех родителей
usiter.com
Репродуктологи клиники "Надежда" заявили о том, что в начале января этого года в Украине родился первый ребенок от трех родителей, сообщает УНИАН.

По словам директора клиники Валерия Зукина, уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках). 

Он также отметил, что с помощью этого метода 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет, смогла родить ребенка. В ходе процедуры был осуществлен перенос ядер ее и мужа в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра.

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"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей". Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире", - подчеркнул Зукин. 

Ранее создание эмбрионов с использованием ДНК трех человек было легализировано в Великобритании. При зачатии таким образом ребенок будет иметь более 22 тысячи генов родителей и только 37 генов донора. Гены донора не повлияют на внешность и личностные характеристики ребенка, но помогут избавится от серьезных заболеваний, связанным со слепотой, нарушением функций мозга и сердечными заболеваниями.

По материалам: УНИАН
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Тэги ребенок гены донор родители ДНК
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