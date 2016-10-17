В Украине провели вторую операцию по установке механического сердца

Операция была проведена 30-летней пациентке.

Проведена вторая в истории Украины операция по установке механического сердца

В Институте сердца Министерства здравоохранения 16 октября была проведена вторая в истории Украины операция по установке механического сердца, сообщил на своей странице на Facebook директор Института сердца Борис Тодуров

Операция была проведена 30-летней пациентке Людмиле Филяренко с диагнозом "делатационная кардиомиопатия", который требовал пересадки сердца. Стоимость механического сердца составляет 120 тысяч евро, сбор средств на операцию проходил с участием благотворительных организаций. "Первый раз в моей 30-ти летней практике в спасении одного пациента участвовали тысячи людей. Спасибо, украинцы. Горжусь вами", написал Тодуров.

Механическое сердце позволяет пациентам, которым необходима трансплантация, дождаться донорского органа.

Первая операция по установке механического сердца в Украине была проведена в июле этого года. Тогда механическое сердце получил 41-летний харьковчанин Павел Дорошенко, который страдал тяжелой сердечной недостаточностью.