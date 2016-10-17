В Украине провели вторую операцию по установке механического сердца

Операция была проведена 30-летней пациентке.
Операция была проведена 30-летней пациентке Людмиле Филяренко с диагнозом "делатационная кардиомиопатия", который требовал пересадки сердца. Стоимость механического сердца составляет 120 тысяч евро, сбор средств на операцию проходил с участием благотворительных организаций. "Первый раз в моей 30-ти летней практике в спасении одного пациента участвовали тысячи людей. Спасибо, украинцы. Горжусь вами", написал Тодуров.
Механическое сердце позволяет пациентам, которым необходима трансплантация, дождаться донорского органа.
Первая операция по установке механического сердца в Украине была проведена в июле этого года. Тогда механическое сердце получил 41-летний харьковчанин Павел Дорошенко, который страдал тяжелой сердечной недостаточностью.ZN.UA