В Украине планируют экспериментальный запуск связи 5G

В мире пока не существует стандартов связи пятого поколения, а также оборудование и мобильные устройства.

Шимкив задумал гигантский технологический прыжок в неизвестное будущее Facebook/Dmytro Shymkiv

Администрация президента Украины и НКРСИ планируют проект по экспериментальному запуску системы мобильной связи пятого поколения (5G) в стране в ближайшее время, сообщил замглавы АП Дмитрий Шимкив.

"Мы с Александром Животовским (глава НКРСИ) обсуждаем, как сделать так, чтобы начать экспериментировать с 5G в Украине уже сегодня. Есть четкое понимание, как это сделать", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Заместитель главы АПУ также подчеркнул, что говорить о полноценном запуске 5G на сегодня невозможно, поскольку пока не существуют стандарты данной связи, а также оборудование и мобильные устройства которые бы ее поддерживали.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) планирует в 2017 году приступить к лицензированию связи четвертого поколения (4G).

Шимкив в марте 2016 года предположил, что если к моменту проведения тендера на внедрение 4G на рынке появится доступное коммерческое оборудование 5G, в Украине сразу может быть запущено пятое поколение связи.

Как писал IT-эксперт Герман Богапов в статье для ZN.UA, нишевая мобильная связь 5G не заменит собой 4G, оптимизированную для покрытия значительных территорий.