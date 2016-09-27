В Украине нет ни одного легального iPhone 7 – ГФС

Существующие на данный момент на территории Украины iPhone 7 не сертифицированы.

В Украине нет ни одного легального iPhone 7

На данный момент все iPhone 7 завезены на территорию Украины нелегально, заявил на заседании правительства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

По его словам, последние две недели мобильные группы на границе эффективно работают такой группе товаров, как iPhоne 7. "Эта история происходит год из года, когда выпускаются новые телефоны, они завозятся в большей части нелегально. На сегодняшний день, все телефоны iPhone 7, ввезенные в Украину - завезенные нелегально", заявил Насиров.

Он также подчеркнул, что такие телефоны не сертифицированы и ни один из них не был оформлен официально.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников. Официальные поставки смартфонов в Украину ожидаются в середине ноября.