В Украине нет ни одного легального iPhone 7 – ГФС

Существующие на данный момент на территории Украины iPhone 7 не сертифицированы.
По его словам, последние две недели мобильные группы на границе эффективно работают такой группе товаров, как iPhоne 7. "Эта история происходит год из года, когда выпускаются новые телефоны, они завозятся в большей части нелегально. На сегодняшний день, все телефоны iPhone 7, ввезенные в Украину - завезенные нелегально", заявил Насиров.
Он также подчеркнул, что такие телефоны не сертифицированы и ни один из них не был оформлен официально.
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников. Официальные поставки смартфонов в Украину ожидаются в середине ноября.Hromadske.TV