В США заявили о случаях взрыва стиральных машин Samsung

Машины взрываются во время стирки постельного белья и водостойких предметов.

Следом за смартфонами и планшетами начали взрываться стиральные машины Samsung

Комиссия по безопасности потребительских товаров США начала работу с Samsung после появления сообщений о взрывах стиральных машин компании. Как сообщается на сайте Комиссии , взрываются некоторые машины, выпущенные с 2011 по 2016 год.

Машины взрываются во время стирки постельного белья, водостойких или крупногабаритных предметов, поэтому комиссия призывает пользователей стиральных машин Samsung стирать подобные вещи в режиме деликатной стирки. "Чем ниже скорость отжима в деликатном режиме, тем ниже вероятность повреждения предметов или получения травм в результате поломки машины", отмечается в сообщении.

При этом Комиссия не называет количество машин, которые взорвались. По данным же телеканала АВС, на данный момент известно о 21 случае взрыва стиральных машин.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.