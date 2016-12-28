В США представили проект шуточного беспилотного автомобиля для Санта-Клауса

Беспилотный автомобиль оснащен полозами и гусеничным приводом.

Санте предложили пересесть в беспилотный автомобиль

Американская компания White64 разработала шуточный вариант нового транспортного средства для Санта-Клауса – беспилотный автомобиль на полозьях. Как сообщается на сайте компании , автомобиль абсолютно комфортен для Санты.

Автомобиль оснащен "волшебным двигателем", который работает без выбросов и является экологически чистым, а мощность машины составляет 600 тысяч оленьих сил. На одной заправке топлива новое транспортное средство Санты может дважды облететь вокруг мира. Салон автомобиля выполнен из оленьего меха. Кроме того, машина оборудована доступом к Wi-Fi для того, чтобы Санта в режиме реального времени мог получать информацию о хороших и плохих поступках детей.

В багажник автомобиля могут поместиться все подарки, а сама машина приземляется настолько бесшумно, что не сможет разбудить ребенка.

Ранее физик Кэти Шин из Экстерского университета с помощью специальной теории относительности объяснила способность Санта-Клауса доставлять миллионы подарков за одну ночь и то, почему детям никогда не удается увидеть и услышать его.