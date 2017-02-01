Топ Новости
<
>

В США открылась кофейня с роботом-бариста

1 февраля в 10:53

Посетители кофейни могут заказать напиток через терминал или с помощью приложения.

33
Робот может приготовить кофе с молоком и различными добавками
В Сан-Франциско открылась первая кофейня, в которой роль бариста исполняет робот, выполненный в виде большой механической руки, которая подает кофе посетителям, сообщает Tech Crunch

Основатель кофейни, получившей название Cafe X, Генри Ху заметил, что на приготовление кофе у бариста уходит не так много времени и задумался над идеей автоматизации этого процесса. По его мнению, использование роботов позволит повысить прибыльность кофеен, а также сократить время, потраченное на приготовление напитка.

Посетители кофейни могут заказать кофе с молоком и различными добавками через терминал, установленный в кафе, или с помощью специального приложения. Когда кофе готов, робот отправляет посетителю сообщение с кодом и, если все правильно, ставит стакан на прилавок.

Стоимость кофе в Cafe X составляет 2,25 доллара за чашку объемом 250 миллилитров при средней стоимости кофе в Сан-Франциско около 4-5 долларов.

Читайте также: Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности"

Ранее ученые предположили, что к 2020 году из-за развития робототехники без работы останутся 5 миллионов человек. По мнению ученых, пострадают, прежде всего, и в большей мере от технологической революции административные и офисные работники ("белые воротнички"), потери рабочих мест в этой категории составят две трети. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги кофе робот ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.08
EUR 29.12
Последние новости