В США открылась кофейня с роботом-бариста

Посетители кофейни могут заказать напиток через терминал или с помощью приложения.

Робот может приготовить кофе с молоком и различными добавками

В Сан-Франциско открылась первая кофейня, в которой роль бариста исполняет робот , выполненный в виде большой механической руки, которая подает кофе посетителям, сообщает Tech Crunch

Основатель кофейни, получившей название Cafe X, Генри Ху заметил, что на приготовление кофе у бариста уходит не так много времени и задумался над идеей автоматизации этого процесса. По его мнению, использование роботов позволит повысить прибыльность кофеен, а также сократить время, потраченное на приготовление напитка.

Посетители кофейни могут заказать кофе с молоком и различными добавками через терминал, установленный в кафе, или с помощью специального приложения. Когда кофе готов, робот отправляет посетителю сообщение с кодом и, если все правильно, ставит стакан на прилавок.

Стоимость кофе в Cafe X составляет 2,25 доллара за чашку объемом 250 миллилитров при средней стоимости кофе в Сан-Франциско около 4-5 долларов.

Ранее ученые предположили, что к 2020 году из-за развития робототехники без работы останутся 5 миллионов человек. По мнению ученых, пострадают, прежде всего, и в большей мере от технологической революции административные и офисные работники ("белые воротнички"), потери рабочих мест в этой категории составят две трети.