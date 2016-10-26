В Сибири впервые обнаружены останки древнего попугая

Возраст найденных останков составляет 16-18 миллионов лет.

Возраст найденной кости попугая составляет 16-18 миллионов лет

Российскому ученому Никите Зеленкову удалось впервые обнаружить останки попугая в Сибири. Как сообщает ученый в статье, опубликованной в журнале Biology Letters , найденные останки стали самой северной находкой подобного рода.

Исследователь обнаружил так называемую цевку – кость попугая, возраст которой оценивается в 16-18 миллионов лет. Кость была найдена в районе Тагайской бухты озера Байкал.

По мнению исследователя, находка может свидетельствовать о том, что попугаи, которые на данный момент являются тропическим видом, могли прийти в Африку из Евразии.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки гигантского доисторического чудовища. Похожее на крокодила животное терроризировало живых существ на Земле около 130 миллионов лет назад.