В Сибири впервые обнаружены останки древнего попугая

Возраст найденных останков составляет 16-18 миллионов лет.
Исследователь обнаружил так называемую цевку – кость попугая, возраст которой оценивается в 16-18 миллионов лет. Кость была найдена в районе Тагайской бухты озера Байкал.
По мнению исследователя, находка может свидетельствовать о том, что попугаи, которые на данный момент являются тропическим видом, могли прийти в Африку из Евразии.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки гигантского доисторического чудовища. Похожее на крокодила животное терроризировало живых существ на Земле около 130 миллионов лет назад.ZN.UA