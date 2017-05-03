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В Швейцарии создали самую быструю камеру в мире

3 мая в 18:39

Камера может визуализировать движение светового луча.

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Камера снимает со скоростью пять триллионов кадров в секунду
Ученые из Лундского университета создали самую быструю камеру в мире, которая снимает со скоростью пять триллионов кадров в секунду. На новую камеру можно запечатлеть событие, которое происходит за 0,2 триллионную долю секунды.

Технология работы устройства отличается от обычных камер: кадр содержит четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. Каждая вспышка содержит уникальный код, по которому комбинации изображений декодируют и разделяют с помощью ключа шифрования.

Ученые планируют использовать технологию для исследований химических реакций сгорания топлива на молекулярном уровне.

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Ранее ученые из Бристольского университета разработали систему, которая позволяет трогать голограммы голыми руками.

По материалам: 4pda.ru
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