В Швейцарии создали самую быструю камеру в мире

Камера может визуализировать движение светового луча.
Технология работы устройства отличается от обычных камер: кадр содержит четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. Каждая вспышка содержит уникальный код, по которому комбинации изображений декодируют и разделяют с помощью ключа шифрования.
Ученые планируют использовать технологию для исследований химических реакций сгорания топлива на молекулярном уровне.
Ранее ученые из Бристольского университета разработали систему, которая позволяет трогать голограммы голыми руками.4pda.ru