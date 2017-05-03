В Швейцарии создали самую быструю камеру в мире

Камера может визуализировать движение светового луча.

Камера снимает со скоростью пять триллионов кадров в секунду

Ученые из Лундского университета создали самую быструю камеру в мире, которая снимает со скоростью пять триллионов кадров в секунду. На новую камеру можно запечатлеть событие, которое происходит за 0,2 триллионную долю секунды.

Технология работы устройства отличается от обычных камер: кадр содержит четыре изображения, последовательно снятых с помощью лазера. Каждая вспышка содержит уникальный код, по которому комбинации изображений декодируют и разделяют с помощью ключа шифрования.

Ученые планируют использовать технологию для исследований химических реакций сгорания топлива на молекулярном уровне.

Ранее ученые из Бристольского университета разработали систему, которая позволяет трогать голограммы голыми руками.