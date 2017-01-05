В сети появился снимок Samsung Galaxy S8 без кнопки "Домой"

Смартфон будет оснащен дисплеем с загнутыми краями.

Galaxy S8 выйдет без кнопки "Домой" 4pda.ru

В сети появились снимки устройства, которое, предположительно, является новым флагманским смартфоном компании Samsung Galaxy S8. По сведениям некоторых источников, смартфон станет первым, в котором будет отсутствовать физическая кнопка "Домой".

Кроме того, устройство будет оснащено дисплеем с загнутыми краями, поэтому компания откажется от приставки Edge в названии.

Показан на фото обычный Galaxy S8 или же Galaxy S8 Plus - достоверно неизвестно. Так как физической кнопки под экраном нет, то сканер отпечатков пальцев, как ожидается, будет встроен непосредственно в дисплей. Также есть вероятность, что Galaxy S8 получит сканер радужной оболочки глаза, как в Galaxy Note 7. О технических характеристиках нового флагмана известно лишь то, что в нем будет установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 835.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.