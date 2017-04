В сети появились снимки iPhone 8

Блогер Бенджамин Гескин из Латвии на своей странице в Twitter опубликовал снимки макетов iPhone 8. Инсайдер отмечает, что макеты ему прислал его друг, который работает на заводе Foxconn.

В одном из макетов задняя крышка выполнена из металла, в то время как у других – из стекла. На снимках можно увидеть, что смартфон будет оснащен безрамочным дисплеем.

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn) #iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/GqNwUeXRFw

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r