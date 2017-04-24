В сети появились снимки iPhone 8

На изображениях представлен прототип смартфона.
В одном из макетов задняя крышка выполнена из металла, в то время как у других – из стекла. На снимках можно увидеть, что смартфон будет оснащен безрамочным дисплеем.
iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/GqNwUeXRFw— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 квітня 2017 р.
iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 квітня 2017 р.
Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.
По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.ZN.UA