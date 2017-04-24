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В сети появились снимки iPhone 8

24 апреля в 14:26

На изображениях представлен прототип смартфона.

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Опубликованы снимки макетов iPhone 8
Блогер Бенджамин Гескин из Латвии на своей странице в Twitter опубликовал снимки макетов iPhone 8. Инсайдер отмечает, что макеты ему прислал его друг, который работает на заводе Foxconn.

В одном из макетов задняя крышка выполнена из металла, в то время как у других – из стекла. На снимках можно увидеть, что смартфон будет оснащен безрамочным дисплеем.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: ZN.UA
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Тэги iPhone смартфон Apple
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