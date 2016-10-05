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В России заявили о тектоническом приближении Крыма

5 октября в 00:36

Полуостров физически приближается почти на 3 мм в год.

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Радиотелескоп РТ-22 в обсерватории Симеиза
Тектоническое движение оккупированного полуострова Крым направлено к России. Об этом заявил глава института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов, передает "Интерфакс".

Российские ученые зафиксировали это движение с помощью радиотермометрического комплекса телескопов Квазар-КВО.

"Несмотря на то, что это заявление похоже на шутку, это является итогом серьезного исследования. На самом деле это не шутка, хотя очень похоже. Крым движется приблизительно на северо-восток", – сказал Ипатов.

Согласно представленной им презентации, аппаратура, установленная в Симеизе, зафиксировала движение полуострова в северо-восточном направлении со скоростью 2,9 мм в год.

Директор института подчеркнул, что тектоническое движение Крыма к России наблюдается с момента аннексии полуострова.

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Напомним, одиозный режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что оккупация украинского Крыма, которую в РФ называют "крымской весной", может стать темой для съемки полноценного блокбастера.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Крым Россия оккупация аннексия
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