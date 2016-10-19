В России внедрили "военный интернет"

Сервис под названием "Закрытый сегмент передачи данных" не соединен с глобальной сетью.

У российских военных появился свой интернет iteranet.ru

В России создали свой "военный интернет" - коммуникационную систему под официальным названием "Закрытый сегмент передачи данных" (ЗСПД), не соединенную с глобальной сетью. Для доступа в систему необходимы компьютеры, сертифицированные в Службе защиты гостайны России, сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ.

"Военный интернет" развернут на арендованной инфраструктуре "Ростелекома", а местами — на собственной распределенной инфраструктуре Минобороны РФ. В каждой воинской части стоят серверы, которые шифруют информацию, разбивают по нескольким пакетам и передают дальше. Доступ в серверные помещения строго ограничен.

По данным "Известий", в "военном" интернете есть свои сайты, которые можно смотреть только через компьютеры, сертифицированные службой защиты государственной тайны.

Подключение к этим компьютерам сторонних устройств, например, флэш-накопителей, принтеров и сканеров, невозможно.

О разработке "закрытого" киберпространства в России говорили еще в 2014 году.