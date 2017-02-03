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В ракетах SpaceX обнаружены дефекты топливных насосов – WSJ

3 февраля в 10:51

В лопатках турбонасосов обнаружены "постоянные трещины".

Falcon 9
В лопатках турбонасосов Falcon 9 обнаружены трещины
Эксперты Счетной палаты США заявили о том, что в двигателях ракет компании SpaceX обнаружены дефекты, которые могут помешать пилотируемым запускам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Эксперты обнаружили "постоянные трещины" в лопатках турбин, которые прокачивают топливо. Согласно данным источника агентства, выявленные дефекты являются самыми серьезными, обнаруженными в ракетах SpaceX и угрожают безопасности запусков ракет. Вероятно, компании придется модифицировать лопатки турбонасосов.

При этом, сообщается о том, что специалисты NASA предупреждали SpaceX о том, что подобные трещины представляют недопустимый риск для пилотируемых запусков. В SpaceX же подтвердили наличие проблемы, но заявили, что "двигатели разработаны с необходимым запасом надежности". Компания внесет изменения в конструкцию ракеты, чтобы избежать появления трещин. 

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SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета SpaceX запуск топливо
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