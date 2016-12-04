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В прошлом году от рака умерло почти девять миллионов человек по всему миру – ученые

4 декабря в 14:34

Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на Земле становятся жертвами рака.

рак опухоль
Рак унес жизни почти девяти миллионов человек в прошлом году
Lenta.ru
Ученые выяснили, как много людей умирают от рака каждый год. В частности, в прошлом году 17,5 миллионов людей узнали о том, что они больны раком, и 8,7 миллионов умерли от этой болезни, сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале JAMA Oncology.

Это означает, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на планете становятся жертвами рака. За минувшие 10 лет частота заболеваемостью раком выросла на 33%, в основном за счет общего старения населения и учащения развития рака среди некоторых категорий населения. 

Мужчины в среднем чаще страдают от рака, и их поражают в основном рак простаты, который каждый год приобретает около 1,6 миллиона представителей сильного пола, и рак легких, трахей и бронхов.

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Женщины чаще всего умирают и страдают от рака молочных желез – каждый год их число пополняется на 2,4 миллиона. Дети, в свою очередь, становятся жертвами лейкемии, различных видов неоплазий, лимфомы, рака мозга и прочих видов опухолей, связанных с нервной системой.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra.  Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком. Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".

По материалам: РИА Новости
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Тэги ученые рак исследование опухоль
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