В прошлом году от рака умерло почти девять миллионов человек по всему миру – ученые

Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на Земле становятся жертвами рака.
Это означает, что каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на планете становятся жертвами рака. За минувшие 10 лет частота заболеваемостью раком выросла на 33%, в основном за счет общего старения населения и учащения развития рака среди некоторых категорий населения.
Мужчины в среднем чаще страдают от рака, и их поражают в основном рак простаты, который каждый год приобретает около 1,6 миллиона представителей сильного пола, и рак легких, трахей и бронхов.
Женщины чаще всего умирают и страдают от рака молочных желез – каждый год их число пополняется на 2,4 миллиона. Дети, в свою очередь, становятся жертвами лейкемии, различных видов неоплазий, лимфомы, рака мозга и прочих видов опухолей, связанных с нервной системой.
Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком. Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".РИА Новости