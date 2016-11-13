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В понедельник жители Земли смогут наблюдать рекордное суперлуние

13 ноября в 13:23

Спутник приблизится к нашей планете на самое близкое расстояние с 1948 года.

Луна МКС
Наблюдать суперлуние можно будет уже в воскресенье вечером
В понедельник, 14 ноября, жители Земли смогут наблюдать суперлуние, которое станет самым ярким не только в текущем году, но и за последние 70 лет, сообщается на сайте NASA.

Суперлуние – явление, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. 14 ноября Луна приблизится на самое близкое расстояние к Земле, начиная с 1948 года, в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать в 2034 году. 

По словам исследователей NASA, наблюдать суперлуние можно будет уже в воскресенье ночью, в любое время до рассвета.

Последнее в 2016 году суперлуние можно будет наблюдать 14 декабря.

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В ночь на 31 октября в небе над восточным полушарием Земли, в том числе и над Украиной взошла так называемая "черная" Луна. "Черная" Луна - это вторая молодая луна за последний календарный месяц, прошлая была в начале октября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луна NASA
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