В понедельник жители Земли смогут наблюдать рекордное суперлуние

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Спутник приблизится к нашей планете на самое близкое расстояние с 1948 года.

Наблюдать суперлуние можно будет уже в воскресенье вечером

В понедельник, 14 ноября, жители Земли смогут наблюдать суперлуние , которое станет самым ярким не только в текущем году, но и за последние 70 лет, сообщается на сайте NASA

Суперлуние – явление, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. 14 ноября Луна приблизится на самое близкое расстояние к Земле, начиная с 1948 года, в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать в 2034 году.

По словам исследователей NASA, наблюдать суперлуние можно будет уже в воскресенье ночью, в любое время до рассвета.

Последнее в 2016 году суперлуние можно будет наблюдать 14 декабря.

В ночь на 31 октября в небе над восточным полушарием Земли, в том числе и над Украиной взошла так называемая "черная" Луна. "Черная" Луна - это вторая молодая луна за последний календарный месяц, прошлая была в начале октября.