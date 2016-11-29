Топ Новости
<
>

В подводных пещерах обнаружены десятки новых видов животных

29 ноября в 14:09

Ученые обнаружили, в том числе, четыре новых вида жуков и новый вид саламандры.

33
Ученые обнаружили 30 новых видов животных
Ученые обнаружили 30 новых видов животных в подводных пещерах в Хорватии. Как сообщает ВВС, исследователи провели два года в поисках озер, которые располагаются в глубоких подводных пещерах национального парка в Далмации.

Среди находок четыре новых вида жуков и новый вид саламандры, лишенный глаз, но использующий для ориентирования в пространстве обоняние и осязание. Кроме того, исследователи обнаружили также необычную полупрозрачную улитку.

По мнению ученых, в хорватских пещерах могут находиться и другие неизвестные виды, поэтому они продолжат свои поиски.

Читайте также: Ученые обнаружили почти 1500 неизвестных науке вирусов

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ученые животные
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.66
EUR 27.17
Последние новости