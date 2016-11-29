В подводных пещерах обнаружены десятки новых видов животных

Ученые обнаружили, в том числе, четыре новых вида жуков и новый вид саламандры.

Ученые обнаружили 30 новых видов животных

Ученые обнаружили 30животных в подводных пещерах в Хорватии. Как сообщает ВВС , исследователи провели два года в поисках озер, которые располагаются в глубоких подводных пещерах национального парка в Далмации.

Среди находок четыре новых вида жуков и новый вид саламандры, лишенный глаз, но использующий для ориентирования в пространстве обоняние и осязание. Кроме того, исследователи обнаружили также необычную полупрозрачную улитку.

По мнению ученых, в хорватских пещерах могут находиться и другие неизвестные виды, поэтому они продолжат свои поиски.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.