В подводных пещерах обнаружены десятки новых видов животных

Ученые обнаружили, в том числе, четыре новых вида жуков и новый вид саламандры.
Среди находок четыре новых вида жуков и новый вид саламандры, лишенный глаз, но использующий для ориентирования в пространстве обоняние и осязание. Кроме того, исследователи обнаружили также необычную полупрозрачную улитку.
По мнению ученых, в хорватских пещерах могут находиться и другие неизвестные виды, поэтому они продолжат свои поиски.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.ZN.UA