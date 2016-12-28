В ООН обеспокоились судьбой "морских коров"

На спасение "морских коров" необходимо 6 миллионов долларов.

В ООН напомнили о проблемах "морских коров" wikipedia

Работники Программы ООН по защите окружающей среды напомнили, что под угрозой исчезновения находятся дюгони, известные также как морские коровы.

"Эти морские травоядные млекопитающие страдают в результате браконьерства, загрязнения прибрежных вод и сокращения популяции водорослей. Они нередко получают смертельные травмы в результате столкновений с судами", - сообщает Центр новостей ООН, напоминая о проекте по сохранению дюгони и тропических водорослей в прибрежных водах Индонезии, Мадагаскара, Малайзии, Мозамбика, Соломоновых островов, Шри-Ланки, Тимора-Лешти и Вануату.

"В последние годы популяция дюгони резко сократилась. Сегодня их насчитывается примерно 120 тысяч. По мнению экспертов, если учесть огромный диапазон их обитания, это очень маленькое число", - отмечается в сообщении.

Проект по защите дюгони был запущен еще в 2015 году. Он рассчитан до декабря 2018 года. На его реализацию в целом потребуется 6 миллионов долларов США.

Морские коровы, которые послужили прототипами мифических русалок, водятся около берегов на глубине не более 20 метров. Они питаются исключительно водорослями в прибрежных районах Индо-западной части Тихого океана. Дюгони могут поедать до 45 килограммов водорослей в день. Морские коровы могут достигать трех метров в длину и весить 500 кг. Если им ничего не угрожает, то они могут жить до 70 лет. Эти млекопитающие могут путешествовать на сотни километров в течение нескольких дней.

Проект по спасению "русалок" осуществляется в рамках Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. В рамках проекта принимаются меры, направленные на спасение дюгони и защиту среды их обитания - экосистемы тропических водорослей.