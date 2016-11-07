В ноябре жители Земли смогут наблюдать рекордное "суперлуние"

Ноябрьское "суперлуние" будет самым ярким с 1948 года.
Ноябрьское "суперлуние" достигнет своего пика 14 ноября и станет не только самым ярким "суперлунием" 2016 года, но и наибольшим сближением Земли с Луной с 1948 года. Ученые утверждают, что в следующий раз Луна подойдет так близко к Земле только 25 ноября 2034 года.
Во время "суперлуния" Земля подходит близко к Луне, что приводи к тому, что спутник нашей планеты кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Последнее в 2016 году "суперлуние" можно будет наблюдать 13 декабря.
В ночь на 31 октября в небе над восточным полушарием Земли, в том числе и над Украиной взошла так называемая "черная" Луна. "Черная" Луна - это вторая молодая луна за последний календарный месяц, прошлая была в начале октября.ZN.UA