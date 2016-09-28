В Новой Зеландии открыли первый в мире частный космодром

Тестовый запуск с космодрома планируют осуществить до конца текущего года.

Установка стартового комплекса на космодроме в Новой Зеландии Скриншот из YouTube

Компания Rocket Lab, разрабатывающая ракету-носитель сверхлегкого класса Electron, открыла первый в мире частный космодром в Новой Зеландии, пишет The New Zealand Herald.

На открытии Launch Complex 1 ("Пускового комплекса 1") присутствовал министр экономического развития страны Стивен Джойс, а также представители местных властей, сотрудники Rocket Lab и члены Космического агентства Новой Зеландии.

Как ожидается, 17-метровые ракеты Electron будут использоваться NASA а также разными компаниями для доставки малогабаритных спутников на низкую околоземную орбиту. Объявленная цена запуска составит от 6,7 млн долл. до 7,6 млн долл.

Первый тестовый запуск с космодрома планируется осуществить до конца текущего года.

Накануне в Индии состоялся успешный запуск ракеты PSLV C-35 с восемью спутниками на борту. Через 17 минут после старта на орбиту был выведен индийский метеорологический спутник SCATSAT-1. Затем на орбиту на уровне 689 километров были выведены еще семь спутников.