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В немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками

16 января в 10:58

Ненадежные новости будут отмечены специальным знаком.

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Пользователи немецкого сегмента Facebook смогут сообщить о фейках
Pixabay
В немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с неправдивыми новостями. В компании заявляют о том, что немецким пользователям социальной сети будет легче сообщать о том, что новости не соответствуют действительности, сообщает ВВС.

При этом проверкой новостей будет заниматься сторонняя организация. Ненадежные же новости будут отмечаться с помощью специального знака.

Новый механизм проверки новостей начнет работать в Германии в ближайшее время, а вскоре подобные механизмы будут доступны и для других пользователей Facebook.

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В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями. 

По материалам: BBC Україна
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Тэги новости пользователь Facebook Германия
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