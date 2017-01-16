В немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками

Ненадежные новости будут отмечены специальным знаком.

Пользователи немецкого сегмента Facebook смогут сообщить о фейках Pixabay

В немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с неправдивыми новостями. В компании заявляют о том, что немецким пользователям социальной сети будет легче сообщать о том, что новости не соответствуют действительности, сообщает ВВС.

При этом проверкой новостей будет заниматься сторонняя организация. Ненадежные же новости будут отмечаться с помощью специального знака.

Новый механизм проверки новостей начнет работать в Германии в ближайшее время, а вскоре подобные механизмы будут доступны и для других пользователей Facebook.

В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.