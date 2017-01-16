В немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками

Ненадежные новости будут отмечены специальным знаком.
При этом проверкой новостей будет заниматься сторонняя организация. Ненадежные же новости будут отмечаться с помощью специального знака.
Новый механизм проверки новостей начнет работать в Германии в ближайшее время, а вскоре подобные механизмы будут доступны и для других пользователей Facebook.
В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.BBC Україна