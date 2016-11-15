В мессенджере WhatsApp появились видеозвонки

Чтобы воспользоваться функцией, пользователи должны обновить приложение.

WhatsApp запустил видеозвонки r-e-e-d.com

Мессенджер WhatsApp запустил функцию видеозвонков для всех пользователей, сообщает The Verge

Для того, чтобы воспользоваться новой функции, пользователям необходимо обновить приложение, выбрать нужны чат и нажать на иконку камеры, которая появится в правом верхнем углу. Видеозвонки в WhatsApp похожи на соответствующую функцию в FaceTime, Skype, Facebook Messenger или Google Duo.

По данным Bloomberg, WhatsApp — второй по популярности мессенджер в мире. Им пользуются более 800 миллионов человек. Facebook приобрел его за в 2014 году за 19 миллиардов долларов.