В мессенджере Telegram найден вирус

Программа шифрует файлы, а затем требует за них выкуп.

Пользователей Telegram атакует вирус

Специалисты из "Лаборатории Касперского" обнаружили программу-шифровальщик, которая использует мессенджер Telegram для общения со злоумышленниками, сообщается на сайте компании.

Вредоносная программа шифрует текстовые и графические файлы пользователей и требует деньги за ключ от шифра. В компании сообщают, что найденный шифровальщик по сути является ботом Telegram. Его создатели заранее получили от серверов мессенджера уникальный токен, который идентифицирует бота, и поместили его в тело.



Этот бот поддерживает связь со злоумышленником - он может сообщать ему о заражении компьютера пользователя, от которого хотят требовать деньги.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Facebook начали страдать от вируса, который охватил украинский сегмент социальной сети. Хакеры атакуют пользователей через размещение ссылки на видеозапись, которая приводит к установке на компьютер вредоносного ПО.