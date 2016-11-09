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В мессенджере Telegram найден вирус

9 ноября в 11:10

Программа шифрует файлы, а затем требует за них выкуп.

telegram
Пользователей Telegram атакует вирус
Специалисты из "Лаборатории Касперского" обнаружили программу-шифровальщик, которая использует мессенджер Telegram для общения со злоумышленниками, сообщается на сайте компании.

Вредоносная программа шифрует текстовые и графические файлы пользователей и требует деньги за ключ от шифра. В компании сообщают, что найденный шифровальщик по сути является ботом Telegram. Его создатели заранее получили от серверов мессенджера уникальный токен, который идентифицирует бота, и поместили его в тело. 

Этот бот поддерживает связь со злоумышленником - он может сообщать ему о заражении компьютера пользователя, от которого хотят требовать деньги.

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Ранее сообщалось о том, что пользователи Facebook начали страдать от вируса, который охватил украинский сегмент социальной сети. Хакеры атакуют пользователей через размещение ссылки на видеозапись, которая приводит к установке на компьютер вредоносного ПО.

По материалам: ZN.UA
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