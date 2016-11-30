В мессенджере Facebook появились игры

Игры не требуют специального приложения, а являются частью мессенджера.

Fаcebook запустил игры в мессенджере

Социальная сеть Facebook запустила сервис Instant Games, который является частью мессенджера. Как сообщает Techcrunch , на данный момент сервис доступен в 30 странах, но пока без Украины.

Для того, чтобы начать игру, необходимо зайти в один из диалогов в мессенджере выбрать соответствующий раздел (нажав на иконку геймпада), выбрать игру и тогда собеседнику пользователя будет отправлено приглашение сыграть. По мнению разработчиков, благодаря встроенным играм пользователи будут проводить больше времени в мессенджере.

Пока сервис доступен в следующих странах: Норвегия, Дания, Швейцария, Швеция, Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Япония, Нидерланды, Австралия, Австрия, Латвия, Германия, Ирландия, Бельгия, Новая Зеландия, Франция, Сингапур, Финляндия, Гонконг, Эстония, Тайвань, Словения, Пуэрто-Рико, Кипр, Израиль, Литва, Испания и Италия.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.