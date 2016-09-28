В Мексике родился первый в мире ребенок от трех родителей

У ребенка один отец и две биологические матери.

Генетики успешно применили "метод трех родителей" University of Cambridge

В Мексике родился ребенок, при зачатии которого впервые использовали митохондриальную ДНК третьего человека. Младенец появился на свет еще в апреле, однако об успехе эксперимента сообщили только сейчас, сообщает Украинская служба ВВС со ссылкой на журнал New Scientist.

Операцию проводил американский медик Джон Чан. Состоялась она в Мексике, поскольку в США законы еще запрещают использование этой методики.

К Чану обратилась иорданская пара, чьи два ребенка ранее скончались от синдрома Лея — наследственного заболевания, которое сопровождается нейрометаболическим синдромом. Необходимость зачатия от трех родителей объяснялась наличием отвечающих за развитие болезни генов в материнской митохондриальной ДНК.

В ходе операции Чан перенес ДНК митохондрий женщины-донора в яйцеклетку матери, обезопасив ее тем самым от синдрома Лея. На момент публикации ребенку исполнилось пять месяцев, и негативных факторов здоровья у него не зафиксировали.

Метод "трех родителей" заключается в пересадке ДНК митохондрий от женщины-донора в яйцеклетку матери. В результате ребенок получает митохондриальную ДНК от третьей стороны. Ученые полагают, что это позволяет избежать влияния мутаций со стороны матери, которые могут привести к таким заболеваниям, как синдром диабета и глухота.

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