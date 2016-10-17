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В Китае запустили в космос "Священный челнок" с двумя астронавтами на борту

17 октября в 02:55

Астронавты будут фиксировать изменения в человеческом организме во время среднесрочного пребывания в космосе.

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Китайцы полетели в "Небесный дворец"
В Китае осуществили запуск своего пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челнок-11") с двумя членами экипажа на борту.

Запуск был совершен в 7.30  (2.30 по Киеву )  17 октября с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"), сообщает РИА Новости. 

Корабль доставит двух астронавтов на борт космической лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец - 2"). Астронавты состыкуют корабль с лабораторией и проведут на ее борту два месяца. За это время они будут тестировать системы корабля и фиксировать изменения в человеческом организме во время среднесрочного пребывания в космосе. В общей сложности экипаж пробудет на орбите 33 дня, из которых 30 — на борту "Тяньгун-2".

Подобные эксперименты являются еще одним шагом к созданию многомодульной космической станции, которая должна начать работу в 2022 году.

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Запуск лаборатории на орбиту состоялся 15 сентября. Ее основными задачами станут прием пилотируемых и грузовых космических кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите астронавтов, дозаправка топливом и проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" станет второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны. Согласно планам ученых, в середине октября в лабораторию прибудут два китайских астронавта, которые пробудут на ней 30 дней.

По материалам: РИА Новости
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