В Китае впервые в мире отредактировали геном взрослого человека с помощью CRISPR

Больному раком легких человеку были введены модифицированные Т-лимфоциты.

Ученые впервые модифицировали геном взрослого человека с помощью CRISPR

Группе китайских ученых впервые в мире удалось модифицировать геном взрослого человека с помощью технологии CRISPR/Cas9, сообщает журнал Nature.

В рамках процедуры исследователи ввели больному агрессивным раком легких человеку модифицированные Т-лимфоциты. Процедура была одобрена еще в июле 2016 года. Первые эксперименты должны были состояться в августе, но были передвинуты, поскольку культивирование клеток заняло больше времени, чем предполагалось изначально.

В рамках эксперимента больному были введены собственные Т-лимфоциты, в которых с помощью технологии CRISPR/Cas9 был удален ген мембранного белка PD-1. Этот белок подавляет клеточный иммунитет и позволяет опухоли инактивировать лимфоциты. В настоящее время для блокирования этого белка применяются препараты на основе антител, однако ответ на них сильно отличается у разных пациентов. Ученые надеются, что эффект от применения CRISPR будет более выраженным и предсказуемым.

По словам ученых, инфузия Т-лимфоцитов пациенту прошла успешно, и скоро ему введут вторую дозу модифицированных клеток.

Ранее сообщалось о том, что британские ученые получили разрешение на применение методов генной инженерии для исследований ранних стадий развития эмбрионов, направленных на повышение выживаемости плода.