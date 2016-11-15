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В Китае создан один из самых мощных магнитов в мире

15 ноября в 12:49

Магнит уступает только американскому аналогу.

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В Китае создали второй по мощности магнит в мире
Китайские ученые заявили о том, что им удалось создать один из самых мощных магнитов в мире, интенсивность которого достигает 400 тысяч гауссов или 40 Тесла. Китайский магнит уступает только своему американскому аналогу интенсивностью в 45 Тесла, сообщает агентство "Синьхуа".

Создание магнита заняло у ученых из Хэфэйского института физических наук при Китайской академии наук восемь лет. "Эта важная веха в развитии магнитных технологий", – заявляют сотрудники института.

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На сегодняшний день самым мощным магнитом является американский магнит, расположенный в Национальной лаборатории мощных магнитных полей штата Флорида. 

Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.

По материалам: ZN.UA
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Тэги магнит Китай ученые
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