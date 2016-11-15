В Китае создан один из самых мощных магнитов в мире

Магнит уступает только американскому аналогу.
Создание магнита заняло у ученых из Хэфэйского института физических наук при Китайской академии наук восемь лет. "Эта важная веха в развитии магнитных технологий", – заявляют сотрудники института.
На сегодняшний день самым мощным магнитом является американский магнит, расположенный в Национальной лаборатории мощных магнитных полей штата Флорида.
Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.ZN.UA