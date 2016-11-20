В Китае открылась самая длинная в мире квантовая линия связи

Линия соединяет между собой город Хэфэй в провинции Аньхой и Шанхай.

В Китае открылась квантовая коммуникационная линия длиной 712 километров Prime minister of Canada

В Китае открылась самая протяженная в мире квантовая коммуникационная линия длиной 712 километров, сообщает "Синьхуа".

Линия соединяет между собой город Хэфэй в провинции Аньхой и Шанхай. Она является частью проекта квантовой коммуникационной линии протяженностью в две тысячи километров, создание которой началось в 2013 году. На открывшейся линии расположены 11 наземных станций. Согласно планам, открытие линии между Пекином и Шанхаем должно состояться к концу года.

В августе в Китае состоялся успешный запуск первого в мире спутника квантовой связи Мо-цзы с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. "Если Китай собирается послать на орбиту больше спутников квантовой связи, то мы можем ожидать примерно к 2030 году создания глобальной сети квантовой связи", — прокомментировал это событие Цзяньвэй.

Ранее он заявил, что в случае удачного запуска спутника впервые будет установлена квантовая связь между ним и Землей.