Топ Новости
<
>

В Китае обнаружены семена пшеницы возрастом почти три тысячи лет

15 января в 13:35

Большее количество найденных семян относятся к династии Западная Чжоу.

аграрии, зерно, пшеница, поле, агро,
Найдены семена пшеницы возрастом 2,8 тысячи лет
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Археологи обнаружили в китайской провинции Шэньси обугленные семена пшеницы, возраст которых составляет минимум 2,8 тысячи лет, сообщает Международное радио Китая.

Находка была сделана недалеко от города Сиань, где ранее располагался город Хаоцзин. Предположительно, большое количество найденных семян относится ко времени династии Западная Чжоу, существовавшей с 1046 года до нашей эры до 770 года до нашей эры.

Читайте также: Археологи обнаружили в Китае меч возрастом более двух тысяч лет

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги семена пшеница ученые археология
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости