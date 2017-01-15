В Китае обнаружены семена пшеницы возрастом почти три тысячи лет

Большее количество найденных семян относятся к династии Западная Чжоу.
Находка была сделана недалеко от города Сиань, где ранее располагался город Хаоцзин. Предположительно, большое количество найденных семян относится ко времени династии Западная Чжоу, существовавшей с 1046 года до нашей эры до 770 года до нашей эры.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.РИА Новости