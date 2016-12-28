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В Китае обнаружены остатки солеварни возрастом две тысячи лет

28 декабря в 18:22

Исследователи обнаружили круглый колодец и четыре печи для вываривания соли.

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В Китае обнаружены остатки древней солеварни
Naked Science
Археологи нашли на территории автономного региона Внутренняя Монголия в Северном Китае остатки древней солеварни, сообщает Международное радио Китая.

Исследователи нашли круглый колодец глубиной примерно 3,5 метра и шириной три метра, а также четыре каменных печи для вываривания соли и обломки глиняных сосудов. Находки датируются поздним периодом Сражающихся царств (475 гг. до н. э. - 221 гг. до н. э.) и ранним периодом династии Хань (206 гг. до н. э. - 220 гг. н. э.). 

Как заявил участник китайской археологической экспедиции, "как правило, археологические находки в области соляной промышленности чаще всего делаются в восточных и южных приморских районах Китая, во Внутренней Монголии это большая редкость".

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Ранее сообщалось о том, что археологи впервые обнаружили религиозный текст этрусков. На одной из стен храма сохранилась стела с религиозным текстом, изучение которого позволит исследователям определить, в каких богов верили представители этого древнего народа.

По материалам: ТАСС
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Тэги археология находка промысел
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