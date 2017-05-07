В Китае обнаружена гробница возрастом 1,5 тысячи лет

В гробнице были найдены медные и гончарные изделия.
Гробница располагалась на глубине семь метров под землей. В ней были обнаружены 23 различных артефакта, включая гончарные и медные изделия. По мнению исследователей, гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).
Кроме того, в провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.РИА Новости