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В Китае обнаружена гробница возрастом 1,5 тысячи лет

7 мая в 15:30

В гробнице были найдены медные и гончарные изделия.

Археологические раскопки 121
Найдена гробница возрастом 1,5 тысячи лет
strana.ru
Строители обнаружили в Китае гробницу возрастом более 1,5 тысяч лет, в которой были найдены различные артефакты.

Гробница располагалась на глубине семь метров под землей. В ней были обнаружены 23 различных артефакта, включая гончарные и медные изделия. По мнению исследователей, гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).

Кроме того, в провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки времени династии Мин (1368-1644 годы).

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: РИА Новости
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Тэги гробница ученые
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