В Китае начали строительство первой плавучей АЭС

Место, где будет располагаться плавучая АЭС, держится в тайне, но не исключено, что это будет Южно-Китайское море.

Китайцы пока не говорят, где будет работать их первая плавучая АЭС Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Китае начали строительство первой в стране плавучей атомной электростанции , которое ведет China General Nuclear Power Corp, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на китайские СМИ. Место, где поставят АЭС, китайцы не разглашают, однако ранее была информация, что станция может быть расположена в Южно-Китайском море.

Строительство одной плавучей АЭС оценивается пр мерно в 460 миллионов долларов, китайцы хотят обзавестись 20 такими станциями.

Ранее сообщалось, что Украина может привлечь Китай для достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.