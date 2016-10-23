Китай разрабатывает самый быстрый поезд на воздушной подушке

Поезд сможет развивать скорость до 200 километров в час.

В Китае разрабатывают самый быстрый поезд на воздушной подушке Naked Science

Китайская вагоностроительная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) начала работу над проектом по созданию поезда на воздушной подушке, который сможет развивать скорость до 200 километров в час. Разработка станет самым быстрым поездом на магнитной подушке в мире, сообщает "Синьхуа".

Как заявил представитель компании Сунь Банчэн, "планируется создание поездов на магнитной подушке, которые будут разгоняться до 200 километров в час. В них будут использоваться отечественные технологии и стандарты, которые будут применены для скоростных и высокоскоростных поездов". По его словам, на данный момент компания также разрабатывает проект поездов, которые смогут разгоняться до 400 километров в час.

У данного поезда, создание которого запланировано в рамках 13-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2016-2020), будут колесные пары, которые можно будет подгонять к стандартам дорожной колеи других стран, в отличие от нынешних поездов, у которых колеса приходится заменять при пересечении границ.

Ранее успешные испытания прошел поезд Hyperloop, проект которого был предложен Илоном Маском. Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час. Hyperloop будет совмещать в себе технологии вакуумного поезда и поезда на магнитной подушке. Капсулы в Hyperloop будут двигаться по герметичной трубе, давление в которой равно одной тысячной атмосферного.