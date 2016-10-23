Китай разрабатывает самый быстрый поезд на воздушной подушке

Поезд сможет развивать скорость до 200 километров в час.
Как заявил представитель компании Сунь Банчэн, "планируется создание поездов на магнитной подушке, которые будут разгоняться до 200 километров в час. В них будут использоваться отечественные технологии и стандарты, которые будут применены для скоростных и высокоскоростных поездов". По его словам, на данный момент компания также разрабатывает проект поездов, которые смогут разгоняться до 400 километров в час.
У данного поезда, создание которого запланировано в рамках 13-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2016-2020), будут колесные пары, которые можно будет подгонять к стандартам дорожной колеи других стран, в отличие от нынешних поездов, у которых колеса приходится заменять при пересечении границ.
Ранее успешные испытания прошел поезд Hyperloop, проект которого был предложен Илоном Маском. Hyperloop будет представлять собой систему труб, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час. Hyperloop будет совмещать в себе технологии вакуумного поезда и поезда на магнитной подушке. Капсулы в Hyperloop будут двигаться по герметичной трубе, давление в которой равно одной тысячной атмосферного.ТАСС