В Китае испытали самый большой гидросамолет

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Самолет длиной 37 метров может поднять в воздух 53,5 тонны.

В Китае испытания гидросамолета считают удачными Twitter/OedoSoldier

В Китае протестировали самыйкорпорации авиационной промышленности страны AG600, сообщает Sina.com.

Наземные испытания самолета проходили в городе Чжухай провинции Гаундун. Во время тестирования пилоты испытали маневренные функции самолета и различные системы управления. В результате тестов они признали, что AG600 "работает должным образом".

Первый самолет серии AG600 было создан в 2016 году. Главный конструктор гидросамолета Хуанг Лингкай назвал его "кораблем, который способен летать". А также сообщил о том, что в нем использованы современные технологии.

По данным агентства "Синьхуа", длина самолета составляет 37 метров, при этом его максимальный взлетный вес 53,5 тонны.

Напомним, 14 апреля компания Boeing заявила о первом успешном испытании нового самолета 737 MAX 9.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители гражданских пассажирских и грузовых самолетов компании Boeing и Airbus прогнозируют значительный спрос на самолеты в ближайшие 20 лет.