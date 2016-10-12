В капсулах времени в США обнаружены секретные разработки времен Второй мировой войны

Ученые нашли два бомбовых прицела, которые использовались во время войны.

Бомбовые прицелы использовались во время Второй мировой войны gizmodo.com

Сотрудники одного из музеев Далласа обнаружили в амбаре, который принадлежал Дейлу Бьюрэнду, капсулы времени, в которых находились бомбовые прицелы Norden. Как сообщает Gizmodo , данная секретная технология использовалась во времена Второй мировой войны.

Прицелы использовались для того, чтобы обеспечить максимальную точность попадания при бомбардировке. Вместе с тем, исследования, которые были проведены после войны, показали, что прицелы были не очень точны. Идея создателей разработки заключалась в том, чтобы использовать аналоговый компьютер для автоматизации процесса прицеливания. Компьютер рассчитывал точку удара на основании данных об условиях полета.

Технология, которая разрабатывалась в условиях абсолютной секретности, на данный момент очень устарела. В последний раз подобные прицелы использовались в 1967 году, когда эскадрилья VO-67 ВМС США сбросила на Тропу Хо Ши Мина (сухопутные и водные транспортные пути Лаоса и Камбоджи) датчики слежения.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.