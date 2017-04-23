В Израиле разрабатывают четырехместный "летающий автомобиль"

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Беспилотный летающий аппарат появится на рынке в 2022 году.

Израильская компания Urban Aeronautic разрабатывает уже второе "летающее авто" http://ieshua.org/

Израильская компания Urban Aeronautic, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП), займется разработкойв рамках стартапа Metro Skyway, сообщает The Verge.

Предполагается, что четырехместное транспортное средство под названием CityHawk будет летать на реактивном авиационном топливе, в перспективе разработчики планируют "перевести" его на жидкий водород. Однако прежде технология должна стать коммерчески пригодной и не взрывоопасной.

CityHawk станет уже вторым проектом летающего автомобиля израильской компании Urban Aeronautics. Автомобиль появится на рынке уже через пять лет.

В основе аппарата лежит запатентованная Urban Aeronautics система внутренних роторов, встроенных в фюзеляж. Аналогичная система используется в другом летающем автомобиле компании - Cormorant, который будет представлен на рынке в 2020 году.

В настоящее время CityHawk проходит испытания на авиабазе в Израиле. Пассажирский дрон планируется использовать для эвакуации людей из зон бедствий и с территории военных действий.

Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах разработали работающий на кислоте автомобиль. Принцип работы автомобиля заключается в том, что в муравьиной кислоте содержится водород, который уже зарекомендовал себя в качестве альтернативного экологического топлива. Муравьиная кислота благодаря своей жидкой природе легко и быстро производится. Водород из нее будет извлекаться с помощью каталитических реакций.