В Израиле разрабатывают четырехместный "летающий автомобиль"

Беспилотный летающий аппарат появится на рынке в 2022 году.
Предполагается, что четырехместное транспортное средство под названием CityHawk будет летать на реактивном авиационном топливе, в перспективе разработчики планируют "перевести" его на жидкий водород. Однако прежде технология должна стать коммерчески пригодной и не взрывоопасной.
CityHawk станет уже вторым проектом летающего автомобиля израильской компании Urban Aeronautics. Автомобиль появится на рынке уже через пять лет.
В основе аппарата лежит запатентованная Urban Aeronautics система внутренних роторов, встроенных в фюзеляж. Аналогичная система используется в другом летающем автомобиле компании - Cormorant, который будет представлен на рынке в 2020 году.
В настоящее время CityHawk проходит испытания на авиабазе в Израиле. Пассажирский дрон планируется использовать для эвакуации людей из зон бедствий и с территории военных действий.
Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах разработали работающий на кислоте автомобиль. Принцип работы автомобиля заключается в том, что в муравьиной кислоте содержится водород, который уже зарекомендовал себя в качестве альтернативного экологического топлива. Муравьиная кислота благодаря своей жидкой природе легко и быстро производится. Водород из нее будет извлекаться с помощью каталитических реакций.Экономическая правда