В Ивано-Франковской области найден бивень мамонта

Длина обнаруженного фрагмента бивня составляет всего 35 сантиметров, а весит он более трех килограмм.

В Ивано-Франковской области обнаружен бивень мамонта

Жители села Верхний Вербиж в Ивано-Франковской области обнаружили бивень мамонта. Бивень был обнаружен на глубине пять метров во время копания колодца, сообщает ТСН.

Обнаруженный бивень сохранился в отличном состоянии. Вместе с тем, выкопать из-под земли полностью весь бивень, который может достигать до четырех метров в длину, людям не удалось. Длина обнаруженного фрагмента бивня составляет всего 35 сантиметров, но вести он более трех килограмм.

На данный момент бивень находится в Черновицком национальном университете. "На нашей территории мамонты водились повсеместно. Проживали на нашей территории от одного миллиона до 13 тысяч лет назад", заявил кандидат исторических наук, преподаватель Черновицкого национального университета Николай Ильков.

Ранее сообщалось о том, что ученые планируют возродить мамонтов. Ученые почти завершили работу по составлению "генетической карты" мамонта, и предполагают, что через 30-50 лет им удастся возродить животное, вымершее более 10 тысяч лет назад.