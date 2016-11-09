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В iOS 10.2 обнаружена новая функция iPhone

9 ноября в 12:38

Опцию обнаружили разработчики, которым был представлен доступ к бета-версии операционной системы.

ios 10
В iOS 10.2 появится функция вызова экстренной службы
The Verge
В новой версии операционной системы Apple появится функция вызова экстренной службы, сообщает портал 9to5mac.

Новую функцию в iOS 10.2 обнаружили разработчики, которые получили доступ к бета-версии операционной системы.  Пользователю необходимо будет пять раз нажать на кнопку включения iPhone, чтобы совершить вызов полиции, пожарной службы или скорой. Вместе со звонком отправится сообщение с геолокацией на указанный в качестве экстренного контакта номер. 

Кроме того, в обновлении iOS появятся инструкция к Apple Music и приложение TV.

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Дата выхода iOS 10.2 пока неизвестна.

Ранее Итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.

По материалам: ZN.UA
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